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Dünya

Skandal olay! Türkiye'yi ziyaret eden aileye Hindistan'da polis sorgusu

Türkiye'yi ziyaret eden Cammu Keşmirli aile, Hint polisi tarafından sorgulanmak üzere polis merkezine çağrıldı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:01
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Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bir kadın ve onun iki aile üyesi Türkiye’ye seyahatleri dolayısıyla Hint polisi tarafından sorgulanmak üzere polis merkezine çağrıldı.

Şazia Bakşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cammu Keşmir polisinin kendisinden, yeğeninden ve annesinden 2017’de Türkiye’deki 5 günlük tatilleriyle ilgili bölgedeki polis merkezini ziyaret etmelerini istediğini belirtti.

Bakşi, bir polis memurunun dün evine geldiğini, söz konusu durumun "Hindistan ile Türkiye arasındaki kötü ilişkiler" dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret eden Cammu Keşmirlilerin evlerine rutin kontrol olduğunu söylediğini kaydetti.

Tatil yapmanın "görünüşe göre bir suç" olduğu ifadesini kullanan Bakşi, polis merkezini ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakşi’nin ziyaret etmesi istenen Kothi Bagh Polis Merkezinin komiser yardımcısını arayan AA muhabirine, konuyla ilgili geri dönüş yapılmadı.

Öte yandan, Suç Soruşturma Departmanı Özel Şubesi Komiseri Şevket Server, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi şubesinden hiçbir yetkilinin Türkiye'ye seyahat soruşturmasıyla ilgili herhangi birinin evini ziyaret etmediğini söyledi.

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