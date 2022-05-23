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Dünya

Skandal sözler! Teröristleri 'masum insanlar' diye tanımladı

Terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den NATO konusunda veto yiyen Finlandiya Parlamento Başkanı Matti Vanhanen'in sözleri tepki çekti. Teröristleri 'masum insanlar' olarak tanımlayan Vanhanen yaptığı açıklamada, 'Masum insanları iade edemeyiz.' ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:46 - Güncelleme:
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO hayalleri Türkiye'ye takıldı. Terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyen iki ülke, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine sıcak bakmamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN İKİ ÜLKEYİ BİR KEZ DAHA UYARDI

Erdoğan, iki ülkenin liderine de terörü ve terör örgütlerini desteklemeyi bırakmaları gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Finlandiya cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TERÖRİSTLERİ 'MASUM İNSANLAR' OLARAK TANIMLADI

Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu. Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.

'İADE EDEMEYİZ' AÇIKLAMASI

Vanhanen, "Türkiye siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor" dedi.

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