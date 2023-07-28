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Dünya

Skandal ziyareti fotoğraf ortaya çıkardı! BM'den iki yüzlü tavır

Birleşmiş Milletler(BM) Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain, 16-19 Temmuz tarihlerinde Suriye'yi ziyaret etti. Ziyaretten sonra skandal bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta BM Temsilcisi Aolain'in terör örgütü PKK'nın Suriye kanadındaki SGD ile görüştüğü belli oldu.

28 Temmuz 2023 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Skandal ziyareti fotoğraf ortaya çıkardı! BM'den iki yüzlü tavır
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain'in skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı. Aolain'in teör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin sözde bürosuna 16-19 Temmuz'da ziyaret ettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler ise resmi sayfasında yapmış olduğu açıklamada, Aolain'in El Hol kampına 'masumane' bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek gözlem yaptığını belirtti. Açıklamada, "Aolain, 15 Temmuz'da Şam'a geldi. İlgili hükümet yetkilileri ile görüştü. 16 Temmuz'da Haseke Valiliği'ndeki Kamışlı'ya gitti. Kamışlı, Gwerian, Al Hol semtleri ve Malikiye şehrindeki cezaevleri ile gözaltı yerlerini ziyaret etti." denildi.

Ancak, PKK yanlısı bir gazetenin yayımlamış olduğu fotoğrafta Aolain'in - BM'nin de bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği gibi - SDG'nin 'sözde özerk' yönetiminde bulunduğu öğrenildi.

Haberde, terör örgütünün BM'den yardım isteyerek kampın yükünü tek başına üstlenemeyeceklerinin söylediğinin altı çizildi.

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