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Dünya

Slogan atıp 'ritüel' yaptılar! 1400 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenledi

Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sürdürüyor. İsrailli aşırı sağcı yaklaşık 1400 fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya izinsiz bir şekilde girdi. Bazı Yahudilerin slogan attığı bazılarının ise yere kapanarak Yahudi ritüellerini gerçekleştirdiği belirtildi.

AA20 Ekim 2024 Pazar 15:03 - Güncelleme:
Slogan atıp 'ritüel' yaptılar! 1400 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenledi
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1390 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi. Bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiği görüldü.

MESCİD-İ AKSA BASKINLARI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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