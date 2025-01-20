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Dünya

Slovak Başbakan Fico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Çok spesifik bir alanda dünya lideri

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico, heyetiyle beraber Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasında ticari, ekonomi gibi pek çok anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Fico açıklamalarında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözlere yer verdi. Suriye ve Gazze'de son durumu değerlendiren Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çok spesifik bir alanda dünya lideri' olduğunu söyledi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Slovak Başbakan Fico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Çok spesifik bir alanda dünya lideri
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Ev sahipliği ve dostluk ifadelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sunarak sözlerine başlayan Fico, Türkiye'yi daha önce 2010'da ziyaret ettiğini hatırlattı.

Fico, "10 yıl oldu, son ziyaretimden bu yana ve Türkiye'ye gelen herkes şunu teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye ziyaretini tüm Slovak heyetiyle yaptığını söyleyen Fico, bu ziyaretle Slovakya-Türkiye dostluğu ve ortaklığını perçinlemek istendiğini vurguladı.

"SLOVAKYA CUMHURİYETİ'NİN TAM DESTEĞİ SİZİNLE BU HUSUSTA"

Fico, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği hakkında, "Türkiye, AB'ye tam üyelik konusundaki azmini ifade ediyor." diyerek, zorlu katılım öncesi müzakereler yaşandığını, bu konuya ilişkin zorlukları da dile getirebileceğini, paylaşabileceğini söyledi.

"Türkiye'nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz. Slovakya Cumhuriyeti'nin tam desteği sizinle bu hususta." diyen Fico, iki ülke arasındaki ilişkilerin hiçbir şeyin yükü altında ezilmediğini kaydetti.

Fico, Slovakya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin yıllık 5 milyar avroya çıkarılması arzusu içerisinde olduklarını belirterek, "Dinamiklerimize baktığımızda iki ilişkilerimizde hiçbir şüphem yok ki bu, ulaşılabilir bir hedef." diye konuştu.

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