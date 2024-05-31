İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2758
  • EURO
    34,9749
  • ALTIN
    2428.71
  • BIST100
    10716.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Slovakya Başbakanı Fico taburcu oldu

Slovakya'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesinden taburcu edildi. Başkent Bratislava'ya getirilen Fico'nun tedavisine evde devam edilecek.

IHA31 Mayıs 2024 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Slovakya Başbakanı Fico taburcu oldu
ABONE OL

Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico iyileşiyor. Fico, tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico'nun evde bakıma alındığı duyuruldu. Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, "Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Slovak medyası, Fico'nun taburcu edildikten sonra başkent Bratislava'daki evine getirildiğini aktardı.

SLOVAKYA'YI SARSAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Başbakan Robert Fico, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ise 71 yaşındaki saldırganı olay yerinde yakalayarak gözaltına almış, cinayete teşebbüsle suçlanmıştı. Saldırgan, ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3'üncü kez başbakan seçilmişti. Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.