İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Ciddiyetini koruyor
Dünya

Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Ciddiyetini koruyor

Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova, Başbakan Robert Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Başbakan Fico'nun durumu stabil ancak hala ciddiyetini koruyor” dedi.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Ciddiyetini koruyor
ABONE OL

Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova, saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Fico'nun Banska Bystrica şehrinde tedavi gördüğü hastanenin önünde konuşan Dolinkova, "Başbakan Fico'nun durumu stabil ancak hala ciddiyetini koruyor" dedi.

Dolinkova, dün gerçekleştirilen 2 saatlik ameliyatla kurşun yaralarının bulunduğu bölgelerden ölü dokuların alındığını ve ameliyatın Başbakan Fico'nun durumuna olumlu katkıda bulunduğunu söyledi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ise, Fico'nun sağlık durumunun Başbakanın önümüzdeki günlerde Banska Bystrica'dan başkent Bratislava'ya nakledilmesi için elverişli olmadığını söyledi.

Kalinak, Başbakan Fico ile iletişimlerinin oldukça sınırlı olduğunu fakat Slovakya hükümetinin Fico'nun yokluğunda daha önceden planlandığı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.