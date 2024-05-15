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Dünya

Hayati tehlikesi bulunuyor! Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi. Slovakya Başbakanlığından olayla ilgili yapılan açıklamada ise Fico'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Hayati tehlikesi bulunuyor! Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
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Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

SLOVAKYA BAŞBAKANLIĞI: FİCO'NUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek."

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Başbakan Robert Fico'ya yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak değerimiz olan demokrasiye zarar vermektedir. Düşüncelerim Başbakan Fico ve ailesiyle birlikte" dedi.

MİCHEL: ŞOK OLDUM

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de saldırı haberiyle şok olduğunu ifade ederek, "Slovakya Başbakanı Fico'nun Handlova'daki Slovak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından uğradığı saldırı haberi karşısında şok oldum. Hiçbir şey şiddeti ya da bu tür saldırıları haklı gösteremez. Düşüncelerim Başbakan ve ailesiyle birlikte" dedi.

  • Robert Fico
  • Slovakya Başbakanı
  • Silahlı saldırı

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