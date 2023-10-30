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Dünya

Slovakya göçü azaltmak için sınıra polis ve asker konuşlandıracak

Slovakya'nın göreve başlayan yeni hükümeti, ülkeye giren göçmen sayısını azaltmak amacıyla Macaristan sınırı boyunca 'çok sayıda' polis ve asker konuşlandırılacağını duyurdu.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 20:45 - Güncelleme:
Slovakya göçü azaltmak için sınıra polis ve asker konuşlandıracak
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Yasa dışı göçün kontrol altına alınması gerektiğini, aksi takdirde terörist gruplarla bağlantılı kişilerin ülkeye girebileceğini" ifade eden Fico, söz konusu konuşlandırmanın, bugün geç saatlerde başlayacağı bilgisini paylaştı.

Fico, ülkeye giren göçmen sayısını azaltmak amacıyla Macaristan sınırı boyunca "çok sayıda" polis ve askerin konuşlandırılacağını açıklayarak, sınırdaki durumu "bizzat" denetleyeceğini kaydetti.

Bakan Estok ise 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle "yeni bir göç dalgası beklediğini" belirterek, hükümetin Macaristan sınırının tamamını kontrol etmeyi "umduğunu" dile getirdi.

İçişleri Bakanlığına göre, yılbaşından 1 Ekim'e kadar yaklaşık 40 bin göçmenin kaydı yapıldı. Bakanlık, bu rakamın geçen yıla göre 11 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) arasında kurulan koalisyon hükümeti, 26 Ekim'de göreve başlamıştı.

  • Slovakya hükümeti
  • Slovakya
  • Göçmen kontrolü
  • Sınır güvenliği

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