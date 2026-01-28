İSTANBUL 13°C / 11°C
Dünya

Slovakya ''Trump'' iddialarını yalanladı: Ben öyle bir şey demedim

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın psikolojik durumundan endişe ettiğini söylediğini' yazan Brüksel merkezli Politico'nun haberini yalanladı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 16:19
Slovakya ''Trump'' iddialarını yalanladı: Ben öyle bir şey demedim
Politico internet sitesinin "Avrupalı diplomatlara" dayandırdığı haberine göre, Fico, 17 Aralık 2025'te ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeyi Avrupa Birliği (AB) liderlerine anlattı.

Diplomatlar, Fico'nun, AB liderlerine "Trump'ın psikolojik durumundan endişe ettiğini" söylediğini aktardı.

TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRA FİCO'DAN "TRAVMA" YORUMU

Fico'nun, Trump'la görüşmesi sonrası "travma" geçirmiş gibi göründüğünü öne süren diplomatlar, Slovakya Başbakanı'nın, Trump'ı "aklını kaçırmış" diye nitelendirdiğini savundu.

Başbakan Fico, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla bu haberi yalanladı.

Fico, "Nefret dolu, Brüksel yanlısı liberal haber portalı Politico'nun yalanlarını kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

FİCO YALANLADI

Görüşmeyi, AB liderlerine anlattığına dair hiçbir tanığın ve kanıtın bulunmadığını belirten Fico, buna rağmen Politico'yu "yalan" uydurmaktan alıkoyan bir engelin de olmadığını kaydetti.

Fico, 22 Ocak'ta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde hiç kimseyle ABD ziyareti hakkında gayriresmi konuşmadığını aktardı.

Rusya ziyaretinde olduğu gibi ABD ziyaretini engellemek için AB üyelerinin çaba gösterdiğini ifade eden Fico, Venezuela'ya yapılan askeri müdahaleyi eleştirmesine rağmen ABD ziyaretinin iptal edilmemesini de takdir ettiğini bildirdi.

