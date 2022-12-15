Slovakya'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü

150 milletvekilli mecliste, güvensizlik oylamasının yapıldığı oturuma 102 milletvekili katıldı.

Milletvekillerinden 78'i güvensizlik yönünde oy kullanırken, 20 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.

Bağımsız milletvekillerinin de destek vermediği Başbakan Heger'in liderliğindeki azınlık hükümeti düştü.

İktidarın eski ortağı Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), yolsuzluk, enflasyon ve enerji krizini gerekçe göstererek hükümetin düşürülmesi için güvensizlik oylaması yapılmasını talep etmişti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın yeni bir başbakan atayabilir ya da Heger hükümetinden erken seçim yapılana kadar azaltılmış yetkilerle görevde kalmasını isteyebilir.

Bazı muhalefet ve koalisyon partileri ise erken seçim çağrısında bulundu. Erken seçime gidilebilmesi için parlamentonun 3'te 2'sinin bu kararı desteklemesi gerekiyor. Slovakya'da bir sonraki parlamento seçimlerinin Şubat 2024'te yapılması planlanıyor.

Slovakya'da SaS'ında içinde yer aldığı 4 partili koalisyon 2020'de iktidara gelmişti.