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Dünya

Slovakya'da istihbarat başkanı suç örgütü kurmakla suçlandı

Slovakya'da Slovak Bilgi Servisi'nin (SIS) Başkanı Roman Alac, suç örgütü kurmak ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Slovakya'da istihbarat başkanı suç örgütü kurmakla suçlandı
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Slovakya'da yürütülen soruşturma kapsamında Slovak Bilgi Servisi'nin (SIS) Başkanı Roman Alac, suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak ve komplo kurmakla suçlandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, SIS Başkanı Alac dışında soruşturma kapsamında SIS'ın eski Başkanı Vladimir Pcolinsky ile Ulusal Güvenlik Kurumu Müdürü Roman Konecny'nin de suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

Slovakya'nın Geçici Başbakanı Ludovit Odor, yarın söz konusu soruşturmayı ele almak üzere ulusal güvenlik konseyini olağanüstü toplayacak.

  • Slovakya
  • suç örgütü
  • istihbarat başkanı

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