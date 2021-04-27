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Dünya

Slovakya'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzerini de kapsayacak

Slovakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 20:32 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 20:33
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Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, basına yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren 16 yaşını doldurmuş kişilerin de aşı olabileceğini söyledi.

Mayıs sonuna kadar 1 milyon doz Pfizer-Biontech aşısının daha ülkeye ulaşmasının beklendiğini belirten Lengvarsky, haziran sonuna kadar isteyen tüm vatandaşların aşı olabileceğini ifade etti.

5,5 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 1 milyon 35 bin kişiye aşı uygulandı.

Slovakya'da son 24 saatte 488 yeni vaka tespit edilirken, vaka sayısı 380 bin 498'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artışla 11 bin 572'ye çıktı.

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