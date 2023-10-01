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Dünya

Slovakya'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Slovakya'da meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere kurulan sandıklarda oy verme işlemi sona erdi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 01:09 - Güncelleme:
Slovakya'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi
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4,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması öngörülüyordu ancak ülkenin Povazska Bystrica kentinde bir seçmenin oy kullanma merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesinden ötürü Slovakya Seçim Kurulu, sandıkların 22.45'te kapatılması kararı aldı.

Seçimde 25 parti ve ittifak yarışırken, partilerin 150 sandalyeden oluşan meclise girebilmek için yüzde 7 barajını aşması gerekiyor.

Oyların sayılmasına henüz başlanılan ülkede, sonuçların sabah saatlerine doğru netlik kazanması bekleniyor.

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