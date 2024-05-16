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Dünya

Slovakya'da saldırıya uğrayan Başbakan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Slovakya'da saldırıya uğrayan Başbakan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor
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Kalinak, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova ile düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Fico'nun son durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

"Başbakan'ın durumu operasyon sonrasında istikrarlı hale geldi ancak ciddiyeti sürüyor." diyen Kalinak, Fico'nun bunun da üstesinden geleceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Hastane Müdürü Lapunikova da Fico'nun birçok yerinden vurulduğunu belirterek, ameliyatın 5 saat sürdüğünü ve Başbakan'ın tedavisinin hastanenin özel bir bölümünde sürdüğünü ifade etti.

- FİCO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

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