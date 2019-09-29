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Slovakya'da savaş uçağı düştü

Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.

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Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danka Capakova, yaptığı açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçağının Slovakya'nın Zlate Moravce bölgesine düştüğünü, kazadan önce uçaktan atlayan pilotun yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.
 
Capakova, yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

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