Slovakya'da savaş uçağı düştü
Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.
- AA
Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danka Capakova, yaptığı açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçağının Slovakya'nın Zlate Moravce bölgesine düştüğünü, kazadan önce uçaktan atlayan pilotun yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.
Capakova, yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
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