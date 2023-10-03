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Dünya

Slovakya'da seçimi kazanan Fico, hükümet kurmak için çalışmalara başladı

Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini ve hükümet kurmak için 14 günün bulunduğunu söyledi.

AA3 Ekim 2023 Salı 17:17 - Güncelleme:
Slovakya'da seçimi kazanan Fico, hükümet kurmak için çalışmalara başladı
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Fico, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın dün hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini belirtti.

Hükümet kurmak için 14 günün bulunduğunu kaydeden Fico, "Kolay bir süreç olmayacak ancak Slovakya'da hükümeti kurabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Fico, koalisyon görüşmelerine hangi parti ile başlayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Slovakya Seçim Kurulu'nun resmi sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Çaputova, dün Fico başta olmak üzere diğer parti liderleriyle görüşmüş ve hükümeti kurma görevini Fico'ya vermişti.

- Liberaller, SMER dışında bir arayış içinde

Seçimin ikinci partisi liberal-sol İlerici Slovakya Partisi (PS) Genel Başkanı Michal Simecka, SMER ile işbirliği yapmayacaklarını ve diğer partiler ile bir siyasi oluşum aradıklarını söyledi.

Simecka, "(SMER Genel Başkanı) Robert Fico'nun oluşturduğu çoğunluğun karşısında alternatif bir çoğunluk yaratmak için alan ve irade olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liberal Ses Partisi (HLAS) Genel Başkanı Peter Pellegrini ise partileri olmadan herhangi bir koalisyonun kurulamayacağını savunarak, görüşmeleri bu sorumlulukla gerçekleştireceklerini ifade etti.

- 5 yılda 5 başbakan değişti

Slovakya'da siyasi istikrarsızlık, mafya ile siyaset ilişkilerini kaleme alan Slovak gazeteci ile nişanlısının öldürüldüğü Şubat 2018'den beri sürüyor. Koalisyon, azınlık ve teknokrat hükümetlerinin kurulduğu ülkede, 5 yılda 5 başbakan değişti.

  • Slovakya seçimleri
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