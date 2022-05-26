Slovakya'dan Türkiye açıklaması: Ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'ye gelen Heger, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Heger, Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği 24 Şubat 2022'den bu yana ülkesine yaklaşık 400 bin Ukraynalı mültecinin giriş yaptığını belirterek "Bizim gibi 5 milyon nüfusu olan bir ülke için bu devasa bir rakam." diye konuştu.

Ukraynalı mültecilerin sadece 70 bininin Ukrayna'da kaldığını, diğerlerinin ise Avrupa'nın başka ülkelerine gittiğini belirten Heger, ülkesindeki mültecilerin savaş bittiğinde Ukrayna'ya geri dönmek istediklerini aktardı.

Heger, mültecilerin entegrasyonu için çaba gösterdiklerinin altını çizerek "Dönüşlerine kadar Slovakya'da yaşayabilmeleri adına onlara geçici barınaklar tedarik ediyoruz. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Dolayısıyla anaokulu, diğer okullar ve iş için büyük talep var." ifadelerini kullandı.

- "İLK DEFA BÖYLE BİR TECRÜBEYLE KARŞILAŞTIK"

Ukraynalı mültecilerin kendileri için dost olduğunu vurgulayan Heger, bu kişilerin adaptasyon süreci hızlı ilerlemesine rağmen üzerlerinde büyük yük olduğunu vurguladı.

Heger, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden Ukraynalı mülteciler konusunda yeteri desteği aldıklarını ifade ederek "Bu, hoş bir şeydi. İlk defa böyle yeni bir tecrübeyle karşılaştık. Öncelikle Slovakya vatandaşları harikaydı. Mültecilere kendi evlerini açtılar. Mültecilere ihtiyaç duyduğu her türlü gıda maddesi ve malzeme tedarik ettiler." dedi.

- "UKRAYNA'YA İNSANİ VE ASKERİ YARDIM SAĞLIYORUZ"

Heger, Rusya-Ukrayna savaşında mutlak surette Ukrayna'yı desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın (bu savaşı) kazanması, bizim için çok önemli. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle Ukraynalılar bizim komşumuz ve dostlarımız. Onlar için en iyisini diliyoruz. Özgürlük için savaşıyorlar, demokrasi için savaşıyorlar. Bu, en önemlisi. Diğer açıdan baktığımızda ise onlar bizim komşumuz. Dolayasıyla biz müreffeh ve istikrarlı bir komşu istiyoruz."

Ukrayna'yı her açıdan desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Heger, "İnsani yardımla birlikte ayrıca askeri yardım sağlıyoruz. Çünkü topraklarını ve yaşamlarını korumalarını istiyoruz." diye konuştu.

- TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Heger, Türk iş insanlarına da seslenerek "Bildiğiniz gibi Slovakya pek çok reform yapıyor. Ayrıca iş dünyasında da reformlar yapıyoruz. Dünyanın her ülkesinden yatırımcılara kapımız açık. Ayrıca, Türkiye'den ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Slovakyalı şirketlerin de Türkiye'de yatırım yapması tavsiyesinde bulunan Heger, "Bence (iki ülke arasında) iş birliği yapılması gereken bir evredeyiz. Ayrıca ticareti artırmanın daima iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

