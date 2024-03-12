Slovakya'dan Ukrayna'ya NATO resti! ''300 bin erkek ülkesini terk etti''

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, katıldığı bir televizyon programında, Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan gelen mültecilerin durumunu iyileştirmek yerine bu ülkeye NATO birlikleri gönderilmesinin tartışıldığını belirten Kalinak, seferberlik yasası kapsamında olan bir grubun ülke dışında olduğunu kaydetti.

"ORAYA KENDİ ASKERLERİMİZİ GÖNDERMEKTEN KESİNLİKLE DAHA İYİ"

Kalinak, "Ukrayna ordusuna, askerlik çağında ve cephede savaşabilecek durumdaki Ukraynalı erkeklerin geri dönüşünden daha fazla yardımcı olabilecek bir şey olamaz." ifadesini kullandı.



Söz konusu Ukraynalı erkeklerin yeterince vatansever olduğunu ve bu kişilerin motive edilmesi gerektiğini kaydeden Kalinak, "Ukrayna ordusunda görev yapabilecek durumda olan bu gençlerin geri dönüp bunu yapmaları gerekiyor. Oraya kendi askerlerimizi göndermekten kesinlikle daha iyi." görüşünü paylaştı.

"300 BİN UKRAYNALI ERKEK ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Robert Kalinak, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 300 bin Ukraynalı erkeğin ülkeyi terk ettiğini ve mevcut seferberlik kurallarına göre yasal olarak askere alınabileceğini sözlerine ekledi.