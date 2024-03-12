İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0445
  • EURO
    35,0677
  • ALTIN
    2247.99
  • BIST100
    9131.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovakya'dan Ukrayna'ya NATO resti! ''300 bin erkek ülkesini terk etti''
Dünya

Slovakya'dan Ukrayna'ya NATO resti! ''300 bin erkek ülkesini terk etti''

Slovakya Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, Ukrayna'ya NATO birlikleri göndermek yerine savaşın başlamasıyla ülkeyi terk eden askerlik çağındaki Ukraynalı erkeklerin geri dönmelerinin daha faydalı olacağını belirtti. Kalinak, 300 bin Ukraynalı erkeğin ülkesini terk ettiğini ayrıca vurguladı.

AA12 Mart 2024 Salı 00:34 - Güncelleme:
Slovakya'dan Ukrayna'ya NATO resti! ''300 bin erkek ülkesini terk etti''
ABONE OL

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, katıldığı bir televizyon programında, Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan gelen mültecilerin durumunu iyileştirmek yerine bu ülkeye NATO birlikleri gönderilmesinin tartışıldığını belirten Kalinak, seferberlik yasası kapsamında olan bir grubun ülke dışında olduğunu kaydetti.

"ORAYA KENDİ ASKERLERİMİZİ GÖNDERMEKTEN KESİNLİKLE DAHA İYİ"

Kalinak, "Ukrayna ordusuna, askerlik çağında ve cephede savaşabilecek durumdaki Ukraynalı erkeklerin geri dönüşünden daha fazla yardımcı olabilecek bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu Ukraynalı erkeklerin yeterince vatansever olduğunu ve bu kişilerin motive edilmesi gerektiğini kaydeden Kalinak, "Ukrayna ordusunda görev yapabilecek durumda olan bu gençlerin geri dönüp bunu yapmaları gerekiyor. Oraya kendi askerlerimizi göndermekten kesinlikle daha iyi." görüşünü paylaştı.

"300 BİN UKRAYNALI ERKEK ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Robert Kalinak, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 300 bin Ukraynalı erkeğin ülkeyi terk ettiğini ve mevcut seferberlik kurallarına göre yasal olarak askere alınabileceğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.