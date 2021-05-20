Star.com.tr 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:11 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:13

Slovenya savunma bakanlığı, halk arasında JLTV olarak bilinen yeni Müşterek Hafif Taktik Araçlarını geçen hafta teslim aldığını bildirdi.

Lübliyana Hükümeti'nin en yeni hafif taktik araçları grubu 11 Mayıs'ta Koper Limanı'na ulaştı.

Slovenya JLTV anlaşmasını 2018'de dönemin Savunma Bakanı Karl Eryavec aracılığıyla yaptı. Araç, teçhizat, eğitim ve silah sistemlerinin satın alınması Lübliyana'ya 32 milyon euroya mal oldu.

JLTV'nin ülkeye gelmesiyle Slovenya bu araçları alan ikinci Balkan devleti oldu.

ABD ve Slovenya arasında 5G mutabakatı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 13 Ağustos 2020'de dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan turu için Slovenya'daydı. Pompeo, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile birlikte 5G mutabakatına imza attı. Pompeo, mutabakatın otoriter tehditlere; Çin'in bireyleri ve bilgiyi kontrol etme çabalarına karşı güvence sağladığını söyledi.

Pompeo, 'Slovenya'nın ve tüm bölgenin siyasi bağımsızlığıyla ekonomik refahını sağlayacak temiz ve güvenilir enerji için gelecek nesil nükleer teknolojinin müthiş potansiyelinden söz ettik' diye konuştu.

Slovenya, nükleer santral sahibi olan tek eski Yugoslavya ülkesi.

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