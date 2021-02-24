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Dünya

Slovenya Başbakanı Jansa, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımı retweet'ledi! Tepki yağdı

Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet etmesi büyük tepki çekti.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:26
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"Komünist Manifesto" kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Başbakan Jansa, bu paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu.

Slovenya İslam Birliğinden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Jansa'nın bu paylaşımına tepki gösterilirken, "Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip oldukları kaydedildi.

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