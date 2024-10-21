İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2648
  • EURO
    37,2024
  • ALTIN
    3014.06
  • BIST100
    8696.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'den gelen yaralı çocukları ziyaret etti
Dünya

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'den gelen yaralı çocukları ziyaret etti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan ve başkent Lübliyana'da tedavi edilen Gazzeli çocukları ziyaret etti. Başbakan Golob'a, Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Birleşmiş Milletler UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de eşlik etti.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'den gelen yaralı çocukları ziyaret etti
ABONE OL

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi gören Gazzeli 10 çocuğa yaptığı ziyarette Golob'a Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de eşlik etti.

Golob, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen çocukların her birinin hikayesinin kendilerini şoke ettiğini ve hiç kimsenin kendi çocuğunun böyle bir şey yaşamasını istemeyeceğini söyledi.

"Çocuklar, bir daha normal bir hayatları olup olmayacağını bilmek istiyor." ifadesini kullanan Golob, buna cevap vermenin zor olduğunu, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze'de katliamın hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Katliamın durdurulması için birçok yolu denediklerini kaydeden Golob, "Nasıl ilerleyeceğimize dair bir cevap bulmak zor. Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyorum. Orta Doğu'daki durum, görüşmemizin ana konusu olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Fajon da daha fazla çocuğu Slovenya'ya getirmek istediklerini dile getirerek, "Çocukların ihtiyaç duyduğu psikososyal destekle yapabileceğimiz şey belki okyanusta bir damla olur ancak her çocuk ve ailesi için bir umut ışığıdır." diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'de çocuklara karşı bir savaş verildiğini belirterek, şimdiye kadar çok fazla çocuğun öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Lazzarini, çocukların eğitimlerine devam etmek istediğini kaydederek, bunun onların gelecek hayallerini canlı tutmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Lübliyana'ya 14 Ekim'de getirilen 10 çocuk, 42 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçecek ve psikolojik destek de alacak.

Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

  • slovenya başbakanı
  • israil
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.