İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya Dışişleri Bakanı Logar koronavirüse yakalandı
Dünya

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar koronavirüse yakalandı

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:37
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Logar'ın cuma günü yaptırdığı rutin Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Logar'ın herhangi bir semptom göstermediği kaydedilen açıklamada, Logar ile yakın çalışma arkadaşlarının kendilerini 10 gün boyunca karantinaya alacakları aktarıldı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da, son 24 saatte 1963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 21 bin 276'ya çıkarken, can kaybı da 19 artarak 233 oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.