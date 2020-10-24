Slovenya Dışişleri Bakanı Logar koronavirüse yakalandı

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:37

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Logar'ın cuma günü yaptırdığı rutin Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Logar'ın herhangi bir semptom göstermediği kaydedilen açıklamada, Logar ile yakın çalışma arkadaşlarının kendilerini 10 gün boyunca karantinaya alacakları aktarıldı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da, son 24 saatte 1963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 21 bin 276'ya çıkarken, can kaybı da 19 artarak 233 oldu.