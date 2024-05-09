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Dünya

Slovenya, Filistin devletini tanıyacak

Slovenya'nın, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar almasının beklendiği bildirildi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Slovenya, Filistin devletini tanıyacak
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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.

Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor." diye konuştu.

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