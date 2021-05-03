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Dünya

Slovenya Haber Ajansı ayakta kalabilmek için bağış kampanyası başlattı

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'nın resmi haber ajansı Slovenya Haber Ajansı (STA), hükümetin maddi desteği kesmesi üzerine ayakta kalabilmek için bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:57
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STA'nın resmi sitesinde yer alan duyuruda, hükümetin maddi desteği kesmesi üzerine 100 çalışanın zor durumda kaldığı ifade edilerek, Slovenya Gazeteciler Birliği desteğiyle bir ay sürmesi planlanan kampanya başlatıldığı belirtildi.

Devletten 123 gündür destek alamadıklarına işaret edilen duyuruda, "Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Kaliteli bir iş ortamını hak ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Duyuruda, bilgi alışverişinin zor bir duruma düştüğü kaydedilirken, durumun çok ciddi olduğunun altı çizildi.

"Ayakta kalabilmek için" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, STA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan mesaj veya banka hesap bilgileri üzerinden bağış yapılabiliyor.

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