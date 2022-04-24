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Dünya

Slovenya'da halk sandık başında

Slovenya'da halk parlamento üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

AA24 Nisan 2022 Pazar 16:55 - Güncelleme:
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20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi, 19.00'a kadar devam edecek.

Seçimle, Meclis'in 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan ve 1 üye Macarlardan oluşacak.

Ülkede, Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) ile Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) arasında başa baş bir mücadele olması bekleniyor.

Anketlerde, SDS'nin oy oranı yüzde 25,5, PS'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak görünüyordu.

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