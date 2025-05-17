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Dünya

Slovenya'da parlamento karıştı: Muhalif milletvekilinden ''aşağı atlarım'' tehdidi

Slovenya'da muhalif bir milletvekili, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu. İntihar girişiminin nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Slovenya'da parlamento karıştı: Muhalif milletvekilinden ''aşağı atlarım'' tehdidi
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Slovenya'da muhalefetteki Sloven Demokrat Partisi'nden (SDS) milletvekili Andrej Hoivik, cuma günü parlamento binasının çatısına çıkarak aşağıya atlama tehdidinde bulundu.

Parlamentonun çatısından çevredekilere seslenen Hoivik, Başbakan Robert Golob dahil olmak üzere kimseyi suçlamadığını söyledi.

Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı. Hoivik'in olay sırasında çatıdaki bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dediği duyuldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Milletvekili Hoivik, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Hoivik'in intihar girişiminde bulunma nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

SDS lideri ve eski Başbakan Janez Jansa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullandı.

SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada da, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış ve bekliyoruz" denildi.

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