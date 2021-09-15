İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2021 Çarşamba / 8 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4356
  • EURO
    9,9826
  • ALTIN
    486.297
  • BIST100
    1423.97
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya'da sokaklar karıştı: Polis tazyikli suyla müdahale ediyor
Dünya

Slovenya'da sokaklar karıştı: Polis tazyikli suyla müdahale ediyor

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da hükümetin aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 23:30 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:30
ABONE OL

Hükümetin salgınla mücadeleye yönelik aldığı toplu taşıma araçlarını kullanmak, alışveriş yapabilmek ve kamu kurumlarına giriş yapabilmek için Kovid-19 aşı sertifikası veya negatif PCR testi kararına tepki gösteren kalabalığa polis müdahale etti.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın meclis binasına yaklaşması ve polise şişe atması üzerine güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Ljubljana'da toplanan yüzlerce kişi hükümetin istifasını istedi. Göstericiler, müdahale üzerine kısa süre içerisinde alandan ayrıldı.

Öte yandan, hükümetin yeni Kovid-19 tedbirlerini halkı aşılamaya teşvik etmek amacıyla aldığı, ülkede Kovid-19'un yeni dalgasının etkili olduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.