Slovenya'dan da İsrailli bakanlara red geldi! ''Filistinliler Gazze'nin dışına yerleştirilemez''

Slovenya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, "Filistin halkının Gazze'den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine işaret edilen paylaşımda ayrıca, "Gazze'deki sivil halkın korunması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.