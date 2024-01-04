İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7762
  • EURO
    32,5585
  • ALTIN
    1953.47
  • BIST100
    7412.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya'dan da İsrailli bakanlara red geldi! ''Filistinliler Gazze'nin dışına yerleştirilemez''
Dünya

Slovenya'dan da İsrailli bakanlara red geldi! ''Filistinliler Gazze'nin dışına yerleştirilemez''

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki söylemlerine ilişkin 'Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor.' ifadesini kullandı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 00:51 - Güncelleme:
Slovenya'dan da İsrailli bakanlara red geldi! ''Filistinliler Gazze'nin dışına yerleştirilemez''
ABONE OL

Slovenya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, "Filistin halkının Gazze'den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine işaret edilen paylaşımda ayrıca, "Gazze'deki sivil halkın korunması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.