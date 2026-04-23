Slovenya'dan Eurovision boykotu: Filistin'in sesi olacaklar

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) İletişim Dairesince yapılan yazılı açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı 10-20 Mayıs'ta "Filistin'in Sesleri" konulu yayın yapılacağını belirtti.

RTV SLO'nun Filistin'i anlatan film, belgesel, analiz programlarını seyirciyle buluşturacağı ifade edilen açıklamada, Filistin halkının yaşadıklarının ekranda gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu arada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak.

RTV SLO, İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ile İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı almıştı.

