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Dünya

Slovenya'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Sivillerin öldürülmesi haklı gösterilemez

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili, 'Masum sivillerin öldürülmesi haklı gösterilemez. Gazze Şeridi'ne derhal insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunuyorum.' dedi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Slovenya'dan Gazze'deki hastane katliamına tepki: Sivillerin öldürülmesi haklı gösterilemez
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Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Gazze'de bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi kesinlikle dehşet vericidir." ifadesini kullandı.

Musar, X sosyal medya hesabından İsrail saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösteren Musar, paylaşımında, "Gazze'de bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesi kesinlikle dehşet vericidir. Hastaneler, uluslararası insan hakları kapsamında korunmaktadır. Masum sivillerin öldürülmesi haklı gösterilemez. Gazze Şeridi'ne derhal insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.

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