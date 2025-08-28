İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0418
  • EURO
    48,0904
  • ALTIN
    4501.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya'dan işgalci İsrail'e net mesaj: Gazze'deki soykırıma karşı durmaya karalıyız
Dünya

Slovenya'dan işgalci İsrail'e net mesaj: Gazze'deki soykırıma karşı durmaya karalıyız

Slovenya Başbakanı Robert Golob, ülkesinin, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan insanlık suçuna karşı durmak için kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Slovenya'dan işgalci İsrail'e net mesaj: Gazze'deki soykırıma karşı durmaya karalıyız
ABONE OL

Golob, başkent Lübliyana'da düzenlenen Slovenya Diplomasisi Konferansı'nda, Slovenya gibi küçük bir ülkenin Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek ön plana çıktığını ifade etti.

Küçük ülkelerin bazen büyük ülkelerin cesaret edemediği görevleri üstlendiğini vurgulayan Golob, "Slovenya, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna karşı durmak için kararlı bir duruş sergiledi. Eğer tüm Avrupa ülkeleri, Slovenya'nın İsrail'e karşı aldığı önlemleri alabilseydi katliam bugün durdurulmuş olurdu." dedi.

Golob, İsrail'e karşı net mesajlar içeren adımlar attıklarını söyledi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da ülkesinin "büyüklerin" sessiz kaldığı yerlerde sesini yükseltebildiğini ifade ederek, "Filistin'in tanınması gibi adımlar sembolik değildir, aksine Avrupa ve uluslararası topluma ayna tutmak demektir." diye konuştu.

Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.