Slovenya'dan işgalci İsrail'e net mesaj: Gazze'deki soykırıma karşı durmaya karalıyız

Golob, başkent Lübliyana'da düzenlenen Slovenya Diplomasisi Konferansı'nda, Slovenya gibi küçük bir ülkenin Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek ön plana çıktığını ifade etti.



Küçük ülkelerin bazen büyük ülkelerin cesaret edemediği görevleri üstlendiğini vurgulayan Golob, "Slovenya, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna karşı durmak için kararlı bir duruş sergiledi. Eğer tüm Avrupa ülkeleri, Slovenya'nın İsrail'e karşı aldığı önlemleri alabilseydi katliam bugün durdurulmuş olurdu." dedi.

Golob, İsrail'e karşı net mesajlar içeren adımlar attıklarını söyledi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da ülkesinin "büyüklerin" sessiz kaldığı yerlerde sesini yükseltebildiğini ifade ederek, "Filistin'in tanınması gibi adımlar sembolik değildir, aksine Avrupa ve uluslararası topluma ayna tutmak demektir." diye konuştu.

Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.