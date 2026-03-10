İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0468
  • EURO
    51,3443
  • ALTIN
    7380.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya'dan Türkiye'ye ''füze'' dayanışması: İran'ı kınıyoruz
Dünya

Slovenya'dan Türkiye'ye ''füze'' dayanışması: İran'ı kınıyoruz

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili, 'Slovenya, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde.' ifadesini kullandı. Bakanlık, bölgedeki gerilimi tırmandırması nedeniyle İran'ı kınadıklarını belirtti.

AA10 Mart 2026 Salı 16:54 - Güncelleme:
Slovenya'dan Türkiye'ye ''füze'' dayanışması: İran'ı kınıyoruz
ABONE OL

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili, "Slovenya, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bölgedeki gerilimi tırmandırması nedeniyle İran'ı kınadıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

  • Slovenya Dışişleri Bakanlığı
  • İran
  • Türkiye ile dayanışma

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.