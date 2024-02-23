İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0663
  • EURO
    33,6533
  • ALTIN
    2034
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Slovenya'dan, Ukrayna ve Gazze için çağrı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Ukrayna ve Gazze'de uluslararası hukukun ihlallerinin göz ardı edilmemesi çağrısı yaptı. Fajon,'Çifte standartlara yer yoktur. Ne Ukrayna'da ne de Gazze'de uluslararası hukukun ihlalleri göz ardı edilmemelidir.' dedi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 22:37 - Güncelleme:
Slovenya'dan, Ukrayna ve Gazze için çağrı
ABONE OL

Fajon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırganlığa son vermesi gerektiğini belirten Fajon, "Rusya, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilindeki topraklarından derhal ve koşulsuz çekilmelidir." ifadesini kullandı.

Fajon, Rusya'nın savaş söylemlerinin dikkate alınmasının altını çizerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük krize tanık olduklarını kaydetti.

"14,6 MİLYON UKRAYNALI İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYACAK"

Yaklaşık 14,6 milyon Ukraynalının 2024'te insani yardıma ihtiyaç duyacağını belirten Fajon, "Özellikle Gazze gibi dünyanın diğer kriz bölgelerinde artan ihtiyaçlar ışığında bu yardımın mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşması için özen göstermeliyiz." diye konuştu.

Fajon ülkesinin bu hususta üstüne düşeni yapacağını kaydederek, "Çifte standartlara yer yoktur. Ne Ukrayna'da ne de Gazze'de uluslararası hukukun ihlalleri göz ardı edilmemelidir." dedi.

Uluslararası kuruluşların baltalanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Fajon, herkesin, her yerde ve her zaman uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini talep ettiklerini belirtti.

  • Slovenya Dışişleri
  • Ukrayna
  • uluslararası hukuk ihlalleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.