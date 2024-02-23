Slovenya'dan, Ukrayna ve Gazze için çağrı

Fajon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırganlığa son vermesi gerektiğini belirten Fajon, "Rusya, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilindeki topraklarından derhal ve koşulsuz çekilmelidir." ifadesini kullandı.

Fajon, Rusya'nın savaş söylemlerinin dikkate alınmasının altını çizerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük krize tanık olduklarını kaydetti.

"14,6 MİLYON UKRAYNALI İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYACAK"



Yaklaşık 14,6 milyon Ukraynalının 2024'te insani yardıma ihtiyaç duyacağını belirten Fajon, "Özellikle Gazze gibi dünyanın diğer kriz bölgelerinde artan ihtiyaçlar ışığında bu yardımın mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşması için özen göstermeliyiz." diye konuştu.

Fajon ülkesinin bu hususta üstüne düşeni yapacağını kaydederek, "Çifte standartlara yer yoktur. Ne Ukrayna'da ne de Gazze'de uluslararası hukukun ihlalleri göz ardı edilmemelidir." dedi.

Uluslararası kuruluşların baltalanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Fajon, herkesin, her yerde ve her zaman uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini talep ettiklerini belirtti.