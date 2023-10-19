İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9963
  • EURO
    29,6951
  • ALTIN
    1758
  • BIST100
    7819.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovenya'dan yeni karar! O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak
Dünya

Slovenya'dan yeni karar! O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak

Slovenya hükümeti, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Slovenya'dan yeni karar! O ülkelerin sınırlarında kontroller yapacak
ABONE OL

Slovenya Haber Ajansının (STA) haberinde, Sloveyna hükümetinin, bugün yapılan oturumunda, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı aldığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu kararın 21 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacağı ve en az 10 gün süreceği belirtildi. Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Diğer yandan, İtalya dün Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuş, Almanya İçişleri Bakanlığınca 16 Ekim'de yapılan açıklamada ise Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiği bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.