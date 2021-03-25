Slutskiy'den AB ve ABD'ye tepki: İçişleri konularına müdahale ediyorlar

AA 25 Mart 2021 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 12:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı" devam ediyor.

Konferansa çevrim içi bağlanan Slutskiy, her zaman terörle mücadele, ekonomik işbirliği ve salgınla mücadele konularında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Bölgesel işbirliğinin önemine işaret eden Slutskiy, tüm dünya için önemli bir sınama teşkil eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yanlış politikaların bazı aşı savaşlarına yol açtığını bildirdi.

Rusya'nın her zaman Kovid-19 ile mücadele konusunda çalışma yürüttüğünü belirten Slutskiy, Rusya'nın üç aşı geliştirdiğini hatırlattı. Slutskiy, 50'den fazla ülkenin aşı almak için kayıtlı olduğunu, daha fazla ülkenin aşı satın alma konusunda istekli olduğunu ifade etti. Salgın sürecinde Rusya'da borçların ertelenmesi ve işletmeleri korumak için 37 yasayı kabul ettiklerini vurgulayan Slutskiy, şunları kaydetti:

"Bugünün dünyasında jeopolitik rakiplerimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin tek taraflı gayrimeşru yaptırım uygulamaları devam etmektedir. Burada (konferansta) hazır bulunan neredeyse tüm ülkeler, çeşitli boyutlarda ve farklı bahanelerle içişlerine müdahale edilme girişimleriyle karşı karşıya kaldılar. Karşılaşmaya da devam edecekler. 'Yanlış silah alıyorsunuz, yanlış muhalifleri kurtarıyorsunuz, yanlış birilerine petrol satıyorsunuz.' gibi çeşitli bahaneler sunulmaktadır. Böylece içişleri konularına müdahale etmektedirler."

Suriye'deki ayaklanmaların üzerinden 10 yıl geçtiğine, siyasi sürecin çatışmaya dönüştüğüne değinen Slutskiy, Türkiye, Rusya ve İran'ın buradaki terör saldırılarının sonlandırılması için çabaları olduğunu bildirdi.

- "DÜNYA EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK GEREKİYOR"

Afganistan Halk Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani da Kovid-19 aşısını geliştirenlere teşekkür etti. Daha ılımlı yasalar geliştirerek dünya ekonomisini canlandırmak gerektiğini belirten Rahmani, "Herkesin bildiği terörizm ve radikalizm insanlık ve medeniyetler karşısında en büyük tehdittir. Bölgedeki askeri güç artmıştır, terör, uyuşturucu kaçakçılığı, siber güçler her gün daha da artmakta ve tüm dünya bu tehditlerden payını alacaktır. Tüm katılımcıları bu ortak tehlikeyle mücadele etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Yasal araçları kullanarak bu krize son vermek gerektiğine değinen Rahmani, bölgedeki terör faaliyetinin daha fazla yayılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini, bunun toplumun bölgeye olan güvenini azaltarak bölge halkını ciddi zarara uğratabileceğini aktardı. "Afganistan, radikalizm ve terörle mücadelede yorulmadan gururla ön safta mücadele ediyor. Ülkemizdeki terör saldırılarının yabancı menşeli olduğunu biliyoruz." diyen Rahmani, intihar ve bombalı saldırıların toplumu endişelendirdiğini dile getirdi.

Rahmani, bölgesel istikrar ve refahın sağlanması konusunda bölgede işbirliği olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını, terörle ortak mücadele etmek gerektiğini bildirdi.

- "GÜVENLİK KONUSUNDA DA İŞBİRLİĞİMİZ ÖNEMLİ"

Toplantıya çevrim içi bağlantıyla katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ise 6 yasama meclisini birlikte çalışarak, zorlukların üstesinden gelebilmenin kararlılığını ortaya koyduklarını söyledi. Çin'de en kapsamlı tedbirleri aldıklarını belirten Li, şunları kaydetti:

"Üç ayda etkin şekilde pandemiyi kontrol altına aldık. Uluslararası Kovid-19 müdahale işbirliğine katkıda bulunduk. 150'den fazla ülkeye uluslararası kuruluşa uzman tıp ekiplerini gönderdik, halk sağlığı altyapılarını geliştirmelerine katkıda bulunduk. Global sağlık topluluğu oluşturmaya çalıştık. Çin şu anda 80 ülkeye 3 uluslararası kuruluşa aşı desteği yapmaktır. Pek çoğu gelişmekte olan ülkelerdir. Aşının kullanılabilir ve erişilebilir olmasına, kullanılmasına katkı sunmaya devam edecektir. Güvenlik konusunda da işbirliğimiz son derece önemlidir."

- "BÖLGEDEN TERÖRİZMİ KAZIMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Muhammed Akbar Stanikzai, salgın nedeniyle tüm dünyada sağlık ve ekonomi konularında sıkıntılar yaşandığını söyledi. Türkiye'nin salgın sürecinde yürüttüğü mücadelede Afganistan gibi ülkelere de destek olduğuna dikkati çeken Stanikzai, "Afgan halkı adına Türkiye'ye teşekkür ediyoruz, salgın sürecinde bize gereken desteği verdi." dedi.

Teröre karşı da ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Stanikzai, Afganistan olarak teröre karşı etkin mücadelede yer aldıklarını bildirdi. Stanikzai, bölgeden terörizmi kazımak için canla başla mücadeleye devam edileceğini kaydetti.