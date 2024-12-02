SMDK Başkanı Bahra, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde muhalif grupların Halep kenti ve diğer bazı bölgelerde kontrolü sağlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de rejim güçleri ve onlara destek veren İranlı milis grupların saldırıları ve uzun yıllardan beri uyguladığı baskıdan sonra muhaliflerin başlattığı operasyonların kaçınılmaz hale geldiğinin altını çizen Bahra, rejim güçleri ve destekçilerinin geçen ay sivillere yönelik bir günlük hava saldırılarının 52'ye ulaştığını belirtti.

Suriye halkına karşı devam eden rejim saldırıları artarken insani yardımların azaldığını dile getiren Bahra, Lübnan'da olduğu gibi birçok ülkede Suriyeli mültecilere yönelik politikaların değiştiği ve haklarında çeşitli ihlallerin olması hasebiyle kurtarılan bölgelere geri dönüşün arttığını ifade etti.

Suriye'de kurtarılan bölgelerde nüfusun her geçen gün arttığı ve altyapının yetersiz kaldığını aktaran Bahra, "Tüm bu gelişmeler Suriyelileri askeri bir çatışmaya mecbur bıraktı. Bu askeri operasyonların başından beri belirlenen hedefleri vardı, o da kurtarılan bölgelere yönelik saldırıların durdurulması ve düşmana karşı caydırıcı bir duruş sergilemekti. Bunun da tek yolu, saldırıların kaynağı olan bölgeleri kurtarmakla oldu." dedi.

SMDK Başkanı Bahra, Suriyeli muhaliflerin hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Kurtarılan bölgelerde hizmet alma imkanı kalmayan siviller için şehir, belde ve köylerin kurtarılması ve askeri olarak güvenliği sağladıktan sonra halkın evlerine geri dönmesinin önünü açılmasıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2118 ve 2254 sayılı kararlarını uygulayacak siyasi sürecin canlandırılması hedefleniyor."

Suriye'de sürdürülebilir bir çözüm sağlamak yerine Suriyelileri acılarıyla baş başa bırakan uluslararası ihmaller olduğuna vurgu yapan Bahra, rejimin de siyasi süreci baltalaması sebebiyle Suriye'de istikrarlı yaşamın mümkün olmadığına işaret etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ile koordineli olarak Halep kentindeki gelişmelerin takipçisi olduklarına dikkati çeken Bahra, "SMO'nun vatandaşların güvenliğini konusunda hassas olduğunu size temin ediyorum. Suriye halkı birdir ve hiç kimse ötekileştirilemez. Halep'te kamu ve kişisel mülkler koruma altındadır, kamu çalışanları işlerine geri dönecekler. Suriye devrimi ahlak üzerine doğdu ve ahlakla zafere ulaşacaktır." diye konuştu.

SMDK'nın da Suriye'deki tüm etnik ve grupların haklarını muhafaza ettiğinin altını çizen Bahra, Suriyeli mülteciler için de sürdürülebilir tek yolun siyasi çözüm olduğunu kaydetti.

Siyasi hedefleri olmayan hiçbir askeri çalışmalarının olmadığına vurgu yapan Bahra, "Temel hedefimiz ise Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasıdır. SMDK üyeleri Halep'teler ve vatandaşların görüşleri için iletişim kuruyorlar, bu sefer durmadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halep ve muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerde sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Bahra, Suriye'de sivillerin korunması ve ateşkesin sağlanmasının bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya için önemli olduğunu söyledi.

Suriyeliler olarak yeni göç ve sığınma krizlerine sebep olmak istemediklerini dile getiren Bahra, "Bizim temel hedefimiz, kenti vatanımızda istikrarı bulmamızdır." dedi.

Bahra, Halep'in idaresi ve korunmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. BMGK'nin de ivedilikle siyasi süreci canlandırması gerekir. Siyasi sürecinde de iki aşamadan oluşacak geçici yönetim heyetinin oluşması ele alınabilir. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kurumları muhafaza edeceğiz, kurumlardaki olumlu şeyleri korur ve yeni deneyimler kazandıracağız."

Bahra, askeri operasyonlara ilişkin de "Biz Suriyeliler olarak her yola başvurma hakkına sahibiz. Siyasi hedefler için askeri girişimlerde bulunmuyoruz, ana hedefimiz Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için de rejiminin Suriye halkının taleplerini dikkate almadığı sürece askeri operasyonlar devam eder." diye konuştu.

Muhaliflerin ele geçirdiği Halep ve diğer bölgelerde vatandaşlara yönelik tutuklamaların olmayacağına işaret eden Bahra, Suriye halkına hizmet vermek ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalıştıklarına vurgu yaptı.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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