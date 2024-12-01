SMO'dan kirli plana karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu! Tel Fırat ilçe merkezine girildi

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

Suriye rejiminin, kontrolü altındaki toprakları, Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandı.

SMO, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANI BOZULDU

Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye rejim güçleri, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu plan SMO tarafından bozuldu.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen terör örgütünün bu adımını fark eden SMO gruplarının, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı ve hızla sahaya girdi.

Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

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TEL RIFAT'TAKİ DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT-MÜNBİÇ HATTI KESİLDİ

Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı.

SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

Kuveyris Askeri Havaalanı, İsrail tarafından da birçok kez hedef alınmıştı.

TEL RIFAT'TA 3 KÖY TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridmioruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat sahasında 3 köyü ve bir tepeyi teröristlerden kurtardı.

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat sahasında Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan köyleri ile Zuyan Tepesi'ni teröristlerden alarak kontrolü sağladı.

SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını da kesmişti.

PKK/YPG'YE KARŞI İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan ve Maranaz köyleri ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları bölgenin kuzey batı, kuzey doğu, doğu ve güney cephe hatlarında sürüyor.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI, HALEP ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

- HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

TEL RIFAT BÖLGESİ TAM KUŞATMAYA ALINDI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.

Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

ELEKTRİK SANTRALİNİ KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO, operasyon kapsamında Halep'in doğusunda bulunan Elektrik santralini kontrol altına aldı.

MİNNIĞ HAVAALANI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı teröristlerden kurtardı.

TEL RIFAT ALINDI

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.



Muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusundaki Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik bir alan kontrol altına alındı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor. Bununla beraber dış kesimlerde ilerleme devam ediyor.