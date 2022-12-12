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Dünya

SOCAR Türkiye, ''Stratejik Partnerlik Ödülü''nün sahibi oldu

SOCAR Türkiye'ye, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında 'Stratejik Partnerlik Ödülü' verildi.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
SOCAR Türkiye, ''Stratejik Partnerlik Ödülü''nün sahibi oldu
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye, teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılı çalışmaları ve Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki destekleriyle ödüle layık görüldü.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, SOCAR Türkiye'nin ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Başkan Yardımcısı Zaur Gurbanov'a takdim etti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ticaret Bakanlığının katkılarıyla 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden inovasyonun fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getiriyor.

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