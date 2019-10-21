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Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: 120 saatlik süre uzatılsın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden oluşturulacak 'Güvenli bölgeden' çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Macron, Putin ile yaptığı görüşmede Türkiye ve ABD arasında yapılan "Güvenli gölge" anlaşmasına değindi.
 
MACRON: 120 SAATLİK SÜRE UZATILSIN
 
Macron, Putin'e terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasını önemli olduğunu söyledi. Macron, Suriye konusunun diplomatik yollarla çözülebilieceğini belirtti.

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