Soçi'de düzenlenecek İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi ertelendi
Rusya'nın Soçi kentinde yarın 14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
- DHA
İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili'nin açıklamasın yer verdi. Açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi´nin üç ülkenin kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğu belirtildi. Ajans, 3'lü Liderler Zirvesi´nin teknik nedenlerden dolayı ertelendiğini duyurdu.
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