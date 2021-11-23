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Dünya

Soçi'de kritik zirve: Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 26 Kasım'da Soçi'de bir araya geleceğini bildirdi.

AA23 Kasım 2021 Salı 16:11 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 16:11
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.

Görüşmenin 26 Kasım'da yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki ticari ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konusuna özel önem verileceğine işaret edilen açıklamada, Putin'in, Aliyev ve Paşinyan'la ikili görüşmeler de yapacağı kaydedildi.

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