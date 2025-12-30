İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9512
  • EURO
    50,5006
  • ALTIN
    6023.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soğuk havalar komşuyu vurdu! 21 eyalette resmi tatil ilan edildi
Dünya

Soğuk havalar komşuyu vurdu! 21 eyalette resmi tatil ilan edildi

İran'ın bazı şehirlerinde ekonomik sorunlar nedeniyle gösteriler sürerken, soğuk hava gerekçe gösterilerek 21 eyalette resmi kurumların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

AA30 Aralık 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
Soğuk havalar komşuyu vurdu! 21 eyalette resmi tatil ilan edildi
ABONE OL

Fars Haber Ajansı'na göre ilgili valilikler; okul, üniversite ve banka gibi resmi kurumların çarşamba günü tati edileceğini açıkladı.

31 eyaletin bulunduğu İran'da, soğuk hava nedeniyle tatil ilan edilen eyaletlerin Tahran'ın yanı sıra Hemedan, Kum, Elburz, Merkezi, Yezd, Lorestan, Kuzey Horasan, Razavi Horasan, Kirmanşah, Kürdistan, Erdebil, Zencan, İlam, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Fars, Çaharmahal ve Bahtiyari, Doğu Azerbaycan, Mazenderan ve Geylan olduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlenmiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.

Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de bugün protestolara sahne olmuştu.

  • İran Gösterileri
  • Ekonomik Sorunlar
  • Tatil Edildi

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.