01 Haziran 2020 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:05

Sputnik'in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "NATO'nun Arktik'teki faaliyetleri yeniden aktif hale geliyor. Faşist Almanya'ya karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümünden bir gün önce NATO güçleri, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi" dedi.

Tatbikatta güdümlü füzelerle donatılmış 3 ABD gemisi, bir nükleer denizaltı ve ABD Donanması'nın muharip tedarik gemisinin yanı sıra güdümlü füzelerle donatılmış İngiliz Donanması'na ait bir fikateynin katıldı.

Rusya'dan ABD ile yeni kriz yaratacak açıklama geldi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy düzenlediği basın toplantısında, Rus sınırlarına yakın noktalarda çok sayıda NATO ve ABD’nin askeri aktivitelerinin belirtti. Rudskoy, “Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırlarında sürekli ABD ve NATO müttefiklerinin askeri aktivitelerini tespit ediyor” dedi. Rudskoy, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen NATO’nun çok sayıda tatbikat yapmasının hedefinde ise Rusya’nın olduğunu söyledi.

‘NATO GLOBUS III RADAR SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR’

Sergey Rudskoy, NATO’nun Rusya üzerindeki gözetimini artırabilmek için Norveç’teki GLOBUS III radar sistemini modernize ettiğini ifade etti. Buna ek olarak, Suriye’deki ABD askeri aktivitelerini “Agresif” olarak değerlendiren Rudskoy, bu aktivitelerin Suriye’ye yönelik varılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Rudskoy, “ABD Donanması'ndaki Poseidon ailesinden uçaklar, Doğu Akdeniz üzerinden uçarken Hmeymim ve Tartus'taki Rus askeri üslerine sistematik olarak yaklaşıyor” dedi.