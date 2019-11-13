Soğuk Savaş'tan bu yana en büyüğü! 10 bin denizci harekete geçti

ABD ordusu, Çin ve Rusya'nın artan askeri gücüne durma kabiliyetini geliştirmek için Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat ve testleri gerçekleştiriyor.

USMC Komutanı General David Berger yapılan tatbikat ve testlerin, ''Büyük kuvvetlerin büyük mesafelere yayıldığı gerçekçi bir savaşta görmeyi bekleyeceğimiz şok testi" olduğunu söyledi.

Deniz-Hava-Kara Görev Gücü Savaş Tatbikatı 1-20 olarak adlandırılan eylem Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde 40 komando savaş mangası, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 408 taktik helikopter filosu ile 7. ve 4. Deniz Alayları'nın katılımıyla Twentynine Palms'daki 2. Denizci Birimi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tatbikata ilişkin Breaking Defense'e konuşan General David Berger, ''Denizciler iletişim ve diğer karmaşık faktörlerle mücadele ediyorlar. Zorunlu olan bütün savaşçılık alanlarında eğitmek, elektromanyetik alanda nasıl göründüğümüzü anlamak ve savaşta bizi başarılı savaşçılık disiplinlerimizi geliştirmek için bu tatbikat gerçekleştirildi.'' dedi.

Tatbikata ev sahipliği yapan Twentynine Palms'daki denizcilerin planlama komutanı Albay David Wallis ise, ''Twentynine Palms 7. Denizci Alayı'nın evi. Buranın her köşesini bilecekler. Tatibak gerçekten de büyük ölçüde yeni çıkan teknolojilerin askeri uygulaması, gelişen teorilerin testi, operasyonel planlama için önemliydi.'' açıklamasında bulunudu.

''Onların başarısız olmalarına ve bu hatalardan ders almasına izin vermeliyiz.'' diyen Berger koşulların zorlaştırıldığı tatbikatın, takım ve takım liderlerini değişen çevreye adapte olmayı, komutanın amacına dayalı kararlar almayı, ders çıkararak geri beslemeyle ileriye dönük eylemler gerçekleştirerek mücadele etmelerini sağlamayı hedeflerdiğini belirtti.