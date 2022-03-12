Soğuk savaştan bu yana görülmedi... Greminger: Avrupa güvenliği için en büyük felaket

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:22 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:26

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü (GCSP) Thomas Greminger, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de AA'ya konuştu.

Greminger, iki haftayı aşkın süredir devam eden çatışma hakkında, "soğuk savaşın sona ermesinden bu yana görülen en büyük felaket" değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının ilerleyen yıllarda Avrupa güvenliğini büyük ölçüde etkileyeceğini kaydeden Greminger, savaşın ne kadar süreceğinin sonucuna bağlı olduğunu kaydetti.

Eski AGİT Genel Sekreteri Greminger, kısa süre içinde ateşkes yapılacağı konusunda pek iyimser olmadığını da söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sayesinde daha önce hayal bile edemeyeceğimiz birleştirici bir Avrupa gördük." diyen Greminger, bu durumun Rusya da dahil olmak üzere çoğunun sandığından çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Greminger, söz konusu savaşın Avrupa güvenliği için ne anlama geldiği sorusu üzerine "Muazzam bir Batı dayanışması." ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya'nın her zaman Avrupa'nın parçası olmaya devam edeceğini belirten Greminger, "Avrupa'da güvenlik ve istikrar isteniyorsa, bazı noktalarda Rusya Federasyonu ile konuşmamız gerekecek." dedi.

Greminger, Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya, Ukrayna ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüştüğü üçlü zirveye ilişkin, "Bu görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum, insanların iletişimi sürdürmesi her zaman önemli." diye konuştu.

İsviçre de dahil olmak üzere tarafsızlık statüsüne sahip ülkelerin Rusya'ya karşı tavır sergilemesine ilişkin soruları yanıtlayan Greminger, "Tarafsızlık hakkında konuştuğumuzda, oldukça basit ve açık yasal yükümlülükleriniz var." ifadelerini kullandı.

Greminger, yaptırım uygulamayı çok doğru ve net bulduğunu belirterek, yaptırımların nötr ve tarafsız olmaktan vazgeçildiği anlamına gelmediğini vurguladı.