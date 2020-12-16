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Dünya

Sokaklar savaş alanı! Paris'te tansiyon yüksek: Artık yeter

Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarısına tepkiler dinmek bilmiyor. Nantes kentinde tasarı protesto edildi. Göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Macron'a ve izlediği politikalara 'Artık Yeter' denmesi gerektiği vurgulandı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:57
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Fransa'da tepkilere yol açan güvenlik yasa tasarısına karşı göstericiler yine sokaklara indi.

Nantes kentinde yaklaşık bin kişi tasarıyı protesto etti. Göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Macron ve izlediği politikalar protesto edildi

Göstericiler tarafından yapılan konuşmalarda, özgürlüklere tehdit olarak nitelenen tasarının tamamen geri çekilmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Macron'a ve izlediği politikalara "Artık Yeter" denmesi gerektiği vurgulandı.

Meclis'te kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.

Tepkiler üzerine tasarının 24'üncü maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

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