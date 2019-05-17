Şoke eden olay: Hayatta kalmak için bacağını kesti
Ayağı dipten kapaklı vagona sıkışan ABD’li çiftçi Kurt Kaser, hayatta kalmak için bacağının bir kısmını çakıyla kesmek zorunda kaldı.
- STAR
KWBE radyosunun aktardığına göre olay, tahıl nakliyesi sırasında meydana geldi. Çiftçinin ayağı, hareket halindeki dipten kapaklı vagona sıkıştı. Kurtulma çabaları boşa çıkan Kaser, ne yapacağını bilemediğinden cebindeki çakıyla bacağını keserek ölümden kurtuldu. Yaklaşık 60 metre yerde sürüklenerek telefon kulübesine ulaşan Kaser, acili arayabildi. Hastaneye kaldırılan çiftçi, burada ameliyat oldu. Hastanede KWBE radyosuna konuşan Kaser, “Sanırım, hayatta kalmak istiyorsan bunun için gereken her şey yaparsın” dedi.
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