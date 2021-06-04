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Dünya

Solberg: ABD 2014'te müttefiklerini izlemeyi bıraktı

Norveç Başbakanı Erna Solberg, ABD'nin 2014 yılında müttefikleri hakkında istihbarat toplamayı bıraktığını söyledi.

AA04 Haziran 2021 Cuma 14:57 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:57
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Solberg, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin müttefiklerini izlediği" iddialarını değerlendirdi.

Norveç Savunma Dairesi ile ülkedeki ABD Büyükelçiliği yetkililerinin görüştüğü bilgisini paylaşan Solberg, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Solberg, "ABD'liler, açık bir şekilde müttefikleri izleme konusuna ilişkin 2014'te uygulamalarını değiştirdiklerini ifade ettiler. Neler olduğunu açıklamak ve bizimle birlikte çalışma isteklerini belirtmelerine sevindim." ifadesini kullandı.

Danimarka devlet televizyonu DR, 30 Mayıs 2021 tarihli haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini ortaya çıkarmıştı.

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