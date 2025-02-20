İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3
  • EURO
    38,1557
  • ALTIN
    3428.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali: 130'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi
Dünya

Somali: 130'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü Eş-Şebab'ın büyük bir saldırısının engellendiğini ve düzenlenen askeri operasyonlar kapsamında 130'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Somali: 130'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın, El Ali Ahmed, Ali Fooldheere, Alkowsar ve Daarunimca köyleri de dahil olmak üzere Orta Şabelle bölgesindeki çeşitli Somali askeri mevzilerine şafak saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ordunun, çeşitli askeri mevzilere yönelik saldırıları engellediği ve ormanlık alana kaçan teröristlerden kalan büyük miktarda silahı ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) kahramanları ve yerel halk, operasyonlarda 130'dan fazla örgüt üyesini öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Somali ordusu, bir ayı aşkın süredir terör örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor ve geniş alanları örgütün kontrolünden kurtarıyor.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.