Somali: 130'dan fazla terörist etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın, El Ali Ahmed, Ali Fooldheere, Alkowsar ve Daarunimca köyleri de dahil olmak üzere Orta Şabelle bölgesindeki çeşitli Somali askeri mevzilerine şafak saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ordunun, çeşitli askeri mevzilere yönelik saldırıları engellediği ve ormanlık alana kaçan teröristlerden kalan büyük miktarda silahı ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Somali Ulusal Ordusu'nun (SNA) kahramanları ve yerel halk, operasyonlarda 130'dan fazla örgüt üyesini öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Somali ordusu, bir ayı aşkın süredir terör örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor ve geniş alanları örgütün kontrolünden kurtarıyor.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.